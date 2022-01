GÄNSERNDORF. In einem Waldstück zwischen Gänserndorf und Weikendorf, der sogenannten Figur, wurde im Zuge eines Forschungsprojektes eine Neuaufforstung durchgeführt. Das 1 Hektar umfassende Gebiet, welches durch das Eschensterben leider komplett gerodet werden musste, bietet perfekte Voraussetzungen, um das Standortverhalten neuer Baumarten zu beobachten.

Parallel zu diesem Projekt gibt es eine fast idente Aufforstung im hügeligen Westen von Niederösterreich. Gepflanzt wurden in beiden Gebieten Lärchen, Baumhaseln, Stieleichen aber auch Exoten, wie Zeder oder türkische Tannen. Das Projekt wurde durch die Firma Unito Versand & Dienstleistungen GmbH gesponsert und wird durch die Universität für Bodenkultur begleitet.

Der zuständige Stadtrat Mathias Bratengeyer ist gespannt, wie sich die rund 5.000 Bäume entwickeln und wie sich die klimatischen Unterschiedliche betreffend Niederschlag, Höhenlage und Temperatur in den beiden Gebieten auswirken.