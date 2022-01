GROSS-ENZERSDORF. „Das lange Warten auf den Umbau hat sich gelohnt, hier entsteht etwas wirklich Besonderes“ freut sich Bürgermeisterin Obereigner-Sivec über den reibungslosen Ablauf der Baustelle für das neue Dach des Stadtsaals Auch die Suche nach einem Pächter für die geplanten Gastronomieflächen ist bereits voll im Gang. Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Stadtgemeinde. Dass Alles nach Plan läuft, davon konnten sich die Bürgermeisterin und Abteilungsleiter Strom/Wasser, Christian Lamminger, bei der letzten Baustellenbesprechung mit Architekt Michael Strauss überzeugen.

In den letzten Monaten hat sich auf der Baustelle einiges verändert. Der Betonkranz für den neuen Dachstuhl ist fertiggestellt, so dass aus heutiger Sicht Ende Jänner wie geplant das neue Dach aufgebaut werden kann. Technikraum und Liftschacht für das neue externe Stiegenhaus im Burghofbereich sind ebenfalls vorbereitet. Mit der Dachgleiche geht es dann an den Innenausbau.