600.000 Nichtschwimmer in Österreich, 118.000 im Alter von fünf bis neun Jahren

Anfängerschwimmkurse ab September im Regionalbad Gänserndorf

GÄNSERNDORF. Millionen an entfallenen Schwimmstunden, der Komplettausfall von Schwimmunterricht in den Volksschulen und wenige oder gar keine Schwimmmöglichkeiten. Eine repräsentative Studie des KFV zeigt, dass österreichweit 148.000 Kinder zwischen 5 und 19 Jahren überhaupt nicht, und weitere 60.000 nur (sehr) unsicher schwimmen können. Kinder zwischen fünf und neun Jahren machen dabei den Großteil aus

In Österreich sterben jährlich zwischen 22 und 47 Personen an den Folgen eines Ertrinkungsunfalles, davon sind bis zu fünf Ertrinkungsopfer pro Jahr Kinder unter 15 Jahren.

Im Regionalbad Gänserndorf gibt es bereits Schwimmunterricht ab dem Babayalter. Ab September wird verstärkt Schwimmunterricht für Kinder ab fünf Jahren angeboten. Ralph Hamburger, Rettungsschwimmlehrer und Einsatzleiter der Wasserrettung und Irmi Löw, staatlich geprüfte Trainerin, werden an der Schwimmschule Gänserndorf unterrichten. Eine unverbindliche Voranmeldung für die Kurse ab September ist bereits jetzt unter www.schwimm.schule möglich.