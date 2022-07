BREITENSEE. Tausende Menschen leiden in Österreich am Messie-Syndrom, die Dunkelziffer ist hoch. Diverse Reality-TV-Formate und zahlreiche journalistische Artikel zeigen, dass diese Erkrankung ein breites Publikum anspricht. Bilder aus zugemüllten Wohnungen ekeln und faszinieren zugleich. In "Wenn der Nebel schweigt" zeigt der Breitenseer Krimiautor Roman Klementovic, dass hinter einer Erkrankung oft ein schwerer Schicksalsschlag steckt. Und, dass dieses Thema Potential für einen hochspannenden Thriller birgt. Am 16. September stellt der Autor sein Buch auf Schloss Marchegg vor.

Zum Inhalt

13 Jahre liegt der Mord an Janas Mutter schon zurück. Ihrem Vater konnte die Tat nie nachgewiesen werden, doch die Zweifel haften bis heute an ihm. Jana lebt mittlerweile im Ausland und glaubt, ihre dunkle Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben. Doch als sie erfährt, dass es schlimm um ihren Vater steht, kehrt sie heim und betritt zum ersten Mal seit Jahren wieder ihr Elternhaus. Dabei verschlägt es ihr den Atem. Es stinkt bestialisch. Müllberge türmen sich bis unter die Decke. Die Erkenntnis ist ein Schock: Ihr Vater ist zu einem Messie geworden. Gegen dessen Willen versucht sie, zumindest ein wenig Ordnung zu schaffen. Und macht dabei eine verstörende Entdeckung. Plötzlich ist sich Jana sicher: Sie ist auf eine Spur zum Mörder ihrer Mutter gestoßen!

Klementovic paart Hochspannung mit gefühlvollen Momenten. Er beweist ein feines Gespür für glaubhafte Charaktere und realistische Dialoge. "Wenn der Nebel schweigt" ist ein Thriller, der unter die Haut geht.

Weitere Veröffentlichungen: Wenn die Stille schreit (2021) Wenn das Licht gefriert (2020) Immerschuld (2017)

Immerstill (2016) Verspielt (2015)

www.romanklementovic.at