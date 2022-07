Millionen an entfallenen Schwimmstunden, der Komplettausfall von Schwimmunterricht in den Volksschulen und wenige oder gar keine Schwimmmöglichkeiten. Eine repräsentative Studie des KFV zeigt, dass österreichweit 148.000 Kinder zwischen 5 und 19 Jahren überhaupt nicht, und weitere 60.000 nur (sehr) unsicher schwimmen können. Kinder zwischen fünf und neun Jahren machen dabei den Großteil aus: 118.000 Kinder dieser Altersgruppe sind Nichtschwimmer, 39.000 Kinder sind (sehr) unsichere Schwimmer (Q.: KfV, So schwimmt Österreich 2022).

In Österreich sterben jährlich zwischen 22 und 47 Personen an den Folgen eines Ertrinkungsunfalles, davon sind bis zu fünf Ertrinkungsopfer pro Jahr Kinder unter 15 Jahren. Bei tödlichen Kinderunfällen ist Ertrinken die zweithäufigste Todesursache (Q.: Statistik Austria, Todesursachenstatistik 2011-2020). Schwimmen zu können, kann daher überlebenswichtig sein.

Alarmierende Zahlen, auch für die Verantwortlichen des Regionalbades Gänserndorf: zwar gibt es bereits Schwimmunterricht ab dem Babyalter, jedoch für die Altersgruppe ab 5 Jahren zu wenig Schwimmlernangebote. Zeit zu handeln:

Mit Ralph Hamburger (Rettungsschwimmlehrer und Einsatzleiter der Wasserrettung) und Irmi Löw (staatlich geprüfte Trainerin) konnten erfahrene Profis gewonnen werden, um mit der Schwimmschule Gänserndorf dem großen Bedarf an Schwimmunterricht entgegen zu treten: Ab September 2022 wird mit Anfängerunterricht ab 5 Jahren gestartet, eine unverbindliche Voranmeldung ist bereits jetzt unter www.schwimm.schule möglich.

