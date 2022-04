Mit seinen Liedern und Erzählungen brachte Jimmy Schlager das Wittauer Publikum zum Lachen und Mitsingen.

In seinem Programm Leberkaas Hawaii erzählte der Weinviertler aus seinem Leben. Da ging es um die Geschichten-Erzähler rund um Corona, die Dummheit mancher Leute, Demonstrationen gegen Brillenträger, die verschiedenen Religionen, Schildkröten-Pornos, Dalli-Dalli ... 😂🤣🙃 Viele Themen hatte der Kabarettist & Musiker in Lieder verpackt. Die Gitarre spielte er selbst dazu, am Klavier wurde er von Chris Haller - der schönsten Band - begleitet.

Trotz Maskenpflicht war es ein sehr unterhaltsamer Abend, bei dem viel gelacht und auch mitgesungen wurde.

Und nachdem KünstlerInnen den Menschen Orientierung und Hilfe geben, kann das Wittauer Publikum das Leben seit dem Auftritt von Jimmy Schlager wieder viel mehr genießen. 😂