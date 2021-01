GROSS-ENZERSDORF. Trotz der Pandemie verzeichnete Glorit 2020 ein Wachstum von über 20 Prozent. "Aktuell befinden sich so viele Wohnbauprojekte wie nie zuvor in der Pipeline", gibt das Unternehmen bekannt.

„Wir sind in der Krise buchstäblich über uns hinausgewachsen“, so Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar. Glorit ist Bauträger, Baufirma und Fertighausproduzent in einem. „Dadurch sichern wir nicht nur unseren hohen Qualitätsstandard, sondern können schnell und flexibel auf sich ändernde Umstände reagieren. Durch kurze Entscheidungswege und eine rasche Umsetzung waren wir von Beginn der Krise an durchgehend voll handlungsfähig und weiterhin für unsere Kunden da“, erklärt Messar.

Auch das Eigenkapital konnte weiter ausgebaut und die Bonität nochmals verbessert werden. Ebenso konnte bei den Mitarbeitern im Krisenjahr 2020 ein Plus verzeichnet werden. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 170 Mitarbeiter.

Gefragte Lage: rund um Wien

Derzeit umfasst das Portfolio mehr als 100 Projekte. Gebaut wird vornehmlich in den grünen Randbezirken Wiens und im direkten Wiener Umland.

Aktuell entsteht in der Ledwinkagasse 1-9 in Klosterneuburg – umgeben von Weinbergen – mit insgesamt 16 Häusern das größte Hausbauprojekt, das Glorit 2021 realisieren wird. In der Kaiser-Franz-Josef-Straße 11 im Herzen von Groß-Enzersdorf und unweit des Glorit-Firmenstandortes werden aktuell außerdem 17 Eigentumswohnungen gebaut.

„So viele Wohnbauprojekte wie derzeit hatten wir noch nie in der Pipeline. Zehn bis zwölf zusätzliche Projekte werden wir dieses Jahr angehen“, gibt Stefan Messar preis. Ähnlich ambitionierte Ziele gibt es für den Hausbau: „Wir konnten unsere Marktführerschaft in diesem Bereich erneut ausbauen. Unser Plan für 2021 ist die Realisierung von etwa 100 Häusern in Wien. Wir haben also viel vor.“

Wohnen und arbeiten im eigenen Heim

Die Ansprüche an das Eigenheim sind durch die Pandemie deutlich gestiegen. Daher hat der Premiumbauträger auch sein Angebot sehr schnell auf die Corona-bedingten Nachfrageentwicklungen und Trends im Bereich Raumplanung angepasst. „Das Zuhause von heute ist Wohnraum, Arbeitsplatz und Fitness-Studio in einem. Daher planen wir nun zum Beispiel bei unseren Häusern die Keller noch komfortabler. Mehr Platz und mehr Licht sollen das Home-Office wie auch das Fitness-Workout selbst im Keller zum Wohlfühl-Erlebnis machen“, erklärt Lukas Sattlegger.