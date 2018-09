Ortsgruppe Jedenspeigen /Sierndorf

22.09.2018, 14:53 Uhr

Die OG Jedenspeigen /Sierndorf organisierte eine Tagesausflug" Flughafen Wien /Schwechat und Carnuntum ".Eine tolle Führung am Flughafen mit mit dem Bus sowie auch in der Besucherweltund auf der Besucherterrasse war sehr schön auch das Wetter spielte mit.Zum Mittagstisch fuhren wir ins Brauhaus Schwechat wo wir köstlich speisten.Am Nachmittag hatten wir eine außergewöhnlich tolle Führung durch die neuerrichtete Römerstadt Carnuntum.Alle Senioren waren ganz begeistert von dieses neue Projekt .Den Abschluß machten wir dann noch in Mannersdorf /March beim Heurigen .Somit ging wieder ein schöner Tag mit den Senioren zu Ende.