Faszinierender Vortrag von André Stern in Deutsch-Wagram

24.04.2017, 11:30 Uhr

Der Saal war fast bis zum letzten Platz mit interessierten Menschen gefüllt. – Unter ihnen auch viele LehrerInnen, Eltern, Großeltern, Kinder, Bürgermeister Fritz Quirgst, Gemeinderätin Sabine Nolte, Gemeinderätin Eva Ewald und Kulturstadtrat Mag. Franz SpehnDer Vortrag wurde mit wunderschönen Harfenklängen von Judith Schiller vortrefflich eingeleitet.André Stern plädierte in seinem faszinierenden Vortrag für Vertrauen in die natürlichen Veranlagungen des Kindes und dafür, Kinder ungestört spielen zu lassen. Kinder, denen mit Vertrauen in ihre Entwicklung begegnet wird, werden sich für alles, was sie interessiert, begeistern können – und nur wer begeistert ist, wird lernen – und zwar spielerisch, zwanglos und glücklich.Am Foto (von links nach rechts): Judith Schiller, Franz Spehn, Ernestine Loos, André Stern, Teresa Meckel, Fritz Quirgst