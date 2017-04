Marchegg und seine Brücke: Blick ins Jahr 2020

18.04.2017, 00:00 Uhr

Nach dem Ja zur Marchbrücke in Marchegg beginnt man mit der Planung. Bis 2020 soll die Radbrücke fertig sein.

MARCHEGG. In der Stadt wird noch debattiert, im Hintergrund wird bereits geplant. Die Marchegger Radbrücke wird die internationale Radwege Kamp-Thaya-March, Iron Curtain Trail sowie Eurovelo 13 verbinden und aus EU- beziehungsweise Landemitteln finanziert.ÖVP-Gemeinderat Reinhold Schwab, erklärter Brückengegner, will den positiven Gemeinderatsschluss nicht hinnehmen. In einem Schreiben, das den Bezirksblättern vorliegt, informierte er Bürgermeister Gernot Haupt, seinerseits erklärter Brückenbefürworter, er werde gegen die Abstimmung Einspruch erheben. Seine Begründung: Auf dem Stimmzettel stand unter anderem: "Es entstehen der Gemeinde weder Kosten für die Errichtung noch für die Enthaltung." Das sei tendeziös.Haupt weist darauf hin, dass der Text bei der Bürgerbefragung - die übrigens mit einem mehrheitlichen Nein beantwortet worden war - gleichlautend war. "Ich weiß nicht, gegen welchen Paragraphen der Gemeindeordnung ich verstoßen habe und warte noch auf eine diesbezügliche Antwort von Schwab."

Der Zeitplan

Eckdaten der Fuß- u. Radwegbrücke Marchegg

Im März kamen Vertreter Österreichs und der Slowakei in einer bilateralen Sitzung überein, sofort mit der Projektumsetzung zu beginnen. Man hat nun mit der Abstimmung des technischen Projekts, der Bewilligungsverfahren in beiden Staaten und der Modalitäten der Ausschreibung begonnen.Anfang Mai wird das Gelände vermessen, die Detailplanungen können beginnen, Mitte 2020 soll die Brücke eröffnet werden.• Hängebrücke (Stahltragwerk);• Gesamtlänge des Brückenbauwerks 240 Meter; Fahrbahnbreite 4 Meter;• direkte Anbindung an den Marchegger Hochwasserschutzdamm;• Grobkostenschätzung 2,7 Millionen Euro• Finanzierung bis zu maximal 85% aus EU-Fördermitteln (INTERREG-Programm SK-AT 2014-2020); die übrigen 15 % teilen sich das Land NÖ und der Kreis Bratislava;