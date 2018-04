Ritterfest in Dürnkrut abgesagt

23.04.2018, 12:46 Uhr

Die Mittelalterlichen Ritterfestspiele finden dieses Jahr nicht statt

DÜRNKRUT (mb). Erstmals seit Beginn der mittlerweile sehr erfolgreichen Ritterfestspiele - jährlich abwechselnd in Dürnkrut und Jedenspeigen - finden diese heuer nicht statt."Dreimal hatten wir schlechtes Wetter. Das hat die Stimmung gedrückt. Dazu kam, dass die Resonanz aus der Bevölkerung und den Vereinen für die Organisation dieses sehr arbeitsintensiven Events nicht mehr da war", erklärt Bürgermeister Herbert Bauch die Absage des Festes. 2003 wurde es erstmals von der Marktgemeinde als Veranstalter organisiert. Die letzten zwei Mal wurde bereits „Torxes Event“ hinzugezogen. "Jetzt haben wir uns entschieden, das Ritterfest ganz abzusagen. Stattdessen wird es am 26. August einen kleinen Festakt beim Gedenkstein zwischen Dürnkrut und Jedenspeigen geben", so Bauch."Wir in Jedenspeigen finden es sehr schade, dass Dürnkrut das Fest heuer absagt. Es ist zwar ein enormer Aufwand, aber es macht nach wie vor allen aus der Bevölkerung Spaß mit zu arbeiten. 2019 werden wir in Jedenspeigen wieder mit einem neuen Programm durchstarten", erläutert Edwin Zirnsack.