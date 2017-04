Schätze aus Liebe & Leidenschaft

24.04.2017, 11:31 Uhr

Die alte Mühle in Eichhorn wurde zu einem Juwel in unserem Bezirk

BEZIRK (mb). 2008 kauften Alexander und Christine Hönel die fast verfallene Mühle in Eichhorn. Das Gebäude selbst ist schon ein Schatz, den sie liebevoll Stück für Stück restaurierten. Dafür gaben der Tierarzt, Historiker und Jurist, sowie die Therapeutin für heilpädagogisches Reiten ihr Domizil in der Hinterbrühl auf. "Die Leidenschaft für das Suchen nach alten Dokumenten und Fotos von der Mühle sowie der Region verbindet uns", sagen beide. Das Sammeln von Kleinoden aus der k.u.k. Zeit, Original-Dokumenten der Mühle, das Auffinden von Landkarten der Region, sind vor allem Alexander Hönels Leidenschaft: "Ich würde mich freuen, wenn ich noch mehr alte Fotos und Dokumente aus Eichhorn bekomme. Die Originale werden natürlich zurückgegeben. Am 19./20. August ist bei uns Tag der offenen Tür, wo man die Exponate, die renovierte Mühle und die Pferde besichtigen kann."