03.05.2017, 13:30 Uhr

Sperre der L16 zwischen Zistersdorf und Schrick

BEZIRK GÄNSERNDORF. Auf dem Straßenabschnitt Zistersdorf über Gaiselberg nach Schrick wurde am 3. April mit Sanierungsarbeiten begonnen. Vorerst wird es in diesem Abschnitt zu Behinderungen kommen. Eine Sperre erfolgt vom 15. bis 26. Mai. Für Fahrten nach Obersulz gibt es eine lokale Umleitung. Die kürzere Strecke zur Nordautobahn wird für Pendler in diesem Zeitraum die Fahrt über die B 40 Richtung Wilfersdorf sein.

