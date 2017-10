Wilde Orchideen

07.10.2017, 23:31 Uhr

Theatergruppe Jedenspeigen-Sierndorf spielt "Szenen aus dem Leben" nach einer Komödie von Peter Limburg.

JEDENSPEIGEN (mb). "Orchideen sind ausdauernd, auch wenn sie nicht blühen". Wenn Frauen ihre Männer mit Blumen vergleichen bedeutet das in der "Frauensprache" nichts Gutes. Die spritzige Komödie mit viel Tiefgang im Beziehungs-Leben zwischen Mann und Frau beginnt wie ein Krimi und überschlägt sich in turbulenter Situationskomik. Vor allem was Männer - die gute Fischer sind - so alles angeln, bringen Edith Privoznik und Anna Pfleger so richtig auf den Punkt. Reinhard Turetschek trägt mit seiner stilvollen Komik als "Hausmeister" und Regisseur zur humorvollen, gelungenen Vorstellung bei. Letzte Gelegenheit in Jedenspeigen, Gasthaus Haellmeister, Sonntag, 8.10., 16:00 Uhr!