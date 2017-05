"Im gallischen Dorf" von Hohenau

07.05.2017, 21:41 Uhr

Bogenschützen traten in Hohenau zum 5. Drei-Ländereck Turnier an

HOHENAU (mb). Rund 200 Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus dem In- und Ausland genossen den sonnigen Tag beim traditionellen Bogenschützen-Turnier. Bürgermeister Robert Freitag ließ es sich trotz mehrerer Termine nicht nehmen, bei der Preisverleihung dabei zu sein. "Ich bin stolz auf unsere Vereine, und dass sie internationale Gäste nach Hohenau bringen", so Freitag. "Der Parcours mit 34 Zielen war anspruchsvoll", so Julius Midl aus OÖ, der seit vielen Jahren zu den Turnieren nach Hohenau kommt. Bei der Ergebnisbewertung konnten vor Allem Hohenau`s Damen punkten: Karin Vycha holte Silber und Diane Wlach Bronze. Obmann Manfred Fiedler freut sich, dass die Hohenauer Schützen von 9.-15. Juli auch bei der Europameisterschaft in Straß im Attergau dabei sind.