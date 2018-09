Wenn der Lagerraum bis zur Haustür kommt: Selfstorage in Groß-Enzersdorf

24.09.2018, 17:09 Uhr

„Wir haben speziell für room it! im Raum Wien ein neues Konzept entwickelt, mit dem wir den mobilen Lagerraum per Absetzcontainer unmittelbar vor der Haustür unserer Kunden platzieren können. Diese können somit komfortabel befüllt werden, die Kunden ersparen sich Transportwege“, informiert Michael Ladstätter, Projektmanager der Rhenus Office Systems Austria GmbH.Room it! agiert vom Logistikstandort in Groß-Enzersdorf aus, für den Betrieb wegen der Nähe zu Wien der ideale Standort. Neben der acht Kubikmeter fassenden XXL-Box stehen auch kleinere, rollbare 650-Liter-Behälter sowie Smart-Boxen im Format eines Umzugskartons bereit. "Wir bieten auch die mobile Lagerbox als Umzugsservice an“, ergänzt Ladstätter.

Als zusätzlichen Service bietet room it! eine App für Mobiltelefone, mit der die eingelagerten Güter fotografiert und registriert werden können, an. Bei Bedarf werden die Boxen oder einzelne Güter dann an den Kunden ausgeliefert. Die Preise für die Lagerung beginnen bei monatlich 2,20 Euro brutto für eine Smart-Box und gehen bis 99,00 Euro für eine XXL-Box.Die Rhenus Office Systems bietet Systemdienstleistungen für nationale und internationale Dokumentenlogistik an: Vom Posteingang über die Digitalisierung und Archivierung bis zur Datenvernichtung sowie der Überlassung und Gestellung von Fachpersonal.