Mit dem richtigen Sonnenschutzsystem kommt schöner Schutz für sonnige Tage ins Haus.

Der perfekte Sonnenschutz - nach Maß gefertigt, gehört mittlerweile zum Standard, wenn man Wohnqualität im Eigenheim oder seiner Wohnung haben möchte. Er soll funktional, schick und modern sein. Damit zähmt man nicht nur die Sonne und hält neugierige Blicke fern. Mit Markisen, Raffstores und Co kann man sich hübsche Designakzente ins Haus holen.

Für jeden wird`s passend gemacht

Geht es um die Wahl des richtigen Sonnenschutzsystems, kommt es primär darauf an, ob es sich um einen Neubau oder um ein bereits bestehendes Objekt handelt. „Bei ersterem bietet sich Sonnenschutz, der in Form von Putzkästen diskret `versteckt`, ist an. Bei zweiterem ist eine Montage mit Vorbaukästen geeignet,“ informiert Raumausstatter Robert Moser aus Achomitz, Experte auf diesem Gebiet. Die zentrale Frage ist: will ich in einem Raum komplette Verdunkelung mittels Rollläden, oder reicht ein Sichtschutz? „Genügt mir ein solcher, sind Raffstores und Außenjalousien, wo immer noch etwas Licht hereinkommt, eine gute Option“, weiß der Fachmann und klärt auf. Für die Innenmontage empfehlen sich Plissee oder Rollos aus Stoff. Hier kann der Kunde heutzutage in die schillernde Welt der Farb- und Stoffvielfalt eintauchen. Generell gilt beim Sonnenschutz: alles was vor der Scheibe ist, schirmt die Sonne und damit die Hitze besser ab.“

Modisch up to date

Trends zeichnen sich auch auf dem Sonnenschutzsektor ab. „Senkrechtmarkisen aus Stoff stehen auf der Hitliste weit oben. Sie werden an der Außenseite wie ein Rollladen montiert. „Das innovative dabei: diese Art von Markise funktioniert wie ein Reißverschlusssystem und hält Windböen bis zu 80 km/h stand“, so Moser. Dieser dezente Sonnenschutz ist besonders auf senkrechte Fassaden und mittelgroße Fensterfronten zugeschnitten und punktet mit einem ausgeklügelten know how: „Die Sicht nach außen ist gegeben, gleichzeitig schirmen Senkrechtmarkisen Sonne und Hitze ab“, so der Fachmann. Dieses Sonnenschutzsystem findet vorzugsweise für Büro- und Objektgebäude Verwendung.

Hier steckt viel Technik drin

Nicht wegzudenken ist ein guter Sonnenschutz bei Terrassen oder Wintergärten. „Hier sind Markisen oft die erste Wahl. Für den Außenbereich sind Sonnensegel eine Alternative“, fachsimpelt Moser, der im Gailtal einer der Ansprechpartner für den Verkauf, die Montage und Reparatur von diversem Sonnenschutz ist. In punkto Sonnenschutz hat sich in den letzten Jahren viel getan. Rollläden und Sonnenschutz leisten heutzutage immer mehr und werden immer fortschrittlicher, was die Automation und Sicherheit betrifft. Dank innovativer Technik lässt sich der Sonnenschutz clever vernetzen und bequem ganz automatisch oder per Smartphone steuern. Smart Home Lösungen baut man idealerweise bei Neubau gleich mit ein. Sie können auch im Zuge der Renovierung nachgerüstet werden.