Der Gemischte Chor St. Lorenzen im Gitschtal feiert 40-jähriges Jubiläum. Obfrau Andrea Eder stellt den Verein vor.

Vor genau 40 Jahren ist der Gemischte Chor St. Lorenzen im Gitschtal entstanden. Als sich im Jahr 1982 der Männergesangsverein St. Lorenzen auflöste, war klar, es muss ein neuer Chor her. Nun singen 35 Mitglieder aus dem Gitschtal, dem unteren Gailtal sowie aus Klagenfurt und Graz nach wie vor mit großer Freude und Begeisterung. Eine Besonderheit des Gemischten Chores St. Lorenzen ist wohl, dass es noch ein Gründungsmitglied gibt. Mit Dietmar Waldner aus Jadersdorf hat der Chor nicht nur ein Mitglied mit viel Erfahrung, sondern auch eine wichtige Stütze bei den Tenören. Nach einer langen Singpause konnte die bunte Truppe nun endlich wieder gemeinsam proben. Auch der ein oder andere Auftritt wurde bereits ins Auge gefasst. Obfrau Andrea Eder und Chorleiter Gerald Waldner konnten die motivierten Vereinsmitglieder mit großer Begeisterung bei den Chorproben begrüßen. Ein wahres Highlight in diesem Jahr war wohl die „Lange Nacht der Chöre“ in Klagenfurt. „Das war für uns ein ganz besonderes Erlebnis, mal wieder vor so vielen Leuten zu singen“, freut sich die Obfrau.

Bunter Haufen



Im Laufe der Zeit und durch viele Auftritte konnte der Gemischte Chor St. Lorenzen auch zahlreiche Bekanntschaften knüpfen. In den letzten Jahren entwickelten sich daraus musikalische Freundschaften – so auch mit Studierenden der Musikuniversität Malibu in Kalifornien. „Unsere Freunde aus Amerika besuchten uns bereits im Jahr 2019 im Gitschtal. Das Aufeinandertreffen zweier ‚musikalischer Welten‘ war für beide sehr bereichernd“, erzählt Eder voller Stolz. Heuer kommt es nun zu einem Wiedersehen mit den Freunden aus den USA. Am 10. Juli findet im Kultursaal Weißbriach ein Konzert unter dem Motto „Musik ohne Grenzen“ statt.

Gute Bekanntschaften



Grund zum Feiern



Ein Jubiläum, wie es der Gemischte Chor St. Lorenzen hat, muss natürlich auch gefeiert werden. Am 30. Juli haben Besucher im Almstadl St. Lorenzen im Gitschtal ab 20 Uhr die Möglichkeit, gemeinsam mit den Mitgliedern zu feiern und anzustoßen. Mit dabei sind auch befreundete Chöre, wie beispielsweise der MGV Weißbriach, die Schattseitner und der Saaker 5Xang. Eines ist sicher: Dieser Abend wird für alle Beteiligten wieder unvergesslich.