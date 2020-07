Der Kindersommer, eine Initiative von Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais, startete mit Sport. So gab es gleich zu Beginn Einiges über die Sportarten Baseball und Golf zu erfahren, das sogleich selbst ausprobiert werden konnte.

SCHREMS. Mit Dienstag, dem 7. Juli, startete der Kindersommer mit Sport und wurde nachmittags am Sportplatz am Beers Field Eugenia abgehalten. 50 interessierte Kinder kamen der Einladung nach. Den Kindern wurde Baseball durch die Mitglieder der Beers vorgestellt und die interessierten Kinder konnten sich den Sport hautnah erleben. Als weitere Sportart wurde Golf präsentiert. Dietmar Schleritzko, Golflehrer in Waidhofen an der Thaya und Paul Rosiny vom Golfclub Weitra zeigten den Kindern Wissenswertes, was sie sogleich selber in der Praxis ausprobieren konnten.

Der Nachmittag war ausgefüllt mit Erklärungen, Fragen und viel Bewegung. Die Kids waren mit Begeisterung auch bei den Wettbewerben dabei, auch fünf Liegestütze konnten sie nicht bremsen.

Dem Kindersommer-Team freute es, dass trotz Corona so viele mitmachten. Die Regeln wurden gerne eingehalten.

hochgeladen von Angelika Cenkowitz

Zu Gast bei Familie Brantner in Gebharts

Der nächste Nachmittag des Kindersommers wurde auch wieder sehr interessant. Die Kinder konnten Bäume setzen, Waldbaden sowie Spannendes am Bauernhof erleben. Die Familie Brantner aus Gebharts stellte sich gerne zur Verfügung.

Zum Thema Waldarbeit ging es natürlich ab in den Wald wo Herr Brantner alles über die Tätigkeiten im Wald erklärte. Dann durfte jeder einen Baum setzen, Buche, Tanne, Duglasie oder Lärche. Beim Waldbaden, ein geheimnisvoller Punkt, wurde alles über die Natur genossen. Mit gesammelten Schätzen ging es ab in den Stall.

hochgeladen von Angelika Cenkowitz

Die vier Kälbchen hatten es allen angetan und wurden von allen Kindern sehr bewundert. Der Erklärung über die Rinderhaltung folgte die Führung durch den Kuhstall bis auf die Weide. Mit Silagefutter wurden die gefleckten Rinder zu den Kindern gelockt, wo sie genau beobachtet werden konnten.

hochgeladen von Angelika Cenkowitz

Der Scheibtruhen-Wettbewerb war eine weitere tolle Station und alle machten gerne mit. Beim Seilziehen wurden die Muckis gemessen und es gab ein tolles Kräftemessen. Das Silageballen bemalen und die Strohhüpfburg rundete das Programm ab. 49 lachende Kinder sind das Ergebnis von diesem Nachmittag.

hochgeladen von Angelika Cenkowitz

Das Wetter war super, die Kinder sehr interessiert und das Team des Kindersommers freut sich schon auf den nächsten Termin.