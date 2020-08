GROSSSCHÖNAU (pp). Zu einer abenteuerlichen Reise lud die Sonnenwelt ein. Gab es doch die faszinierende Wunderwelt der Energie zu entdecken, geheimnisvolle Rätsel zu lösen und noch viele Überraschungen mehr. Das Maskottchen "Solarix" begrüßte die jüngsten Besucher und begleitete durch eine sonnige Kinderführung in der Sonnenwelt. Anschließend konnte der weitläufige Energie-Erlebnis-Spielplatz, der Museums-Shop oder das Solar-Café besucht werden.

Familie Friedrich reiste aus Krems an, um an der „Solarix Rätsel-Rallye“ teilzunehmen. Die Kids Jonas, Lea und Jasmin lösten natürlich die kniffligen Aufgaben und konnten sich über kleine Überraschungen freuen. "Die Ausstellung war sehr interessant und hat auch den Kindern sehr gut gefallen. Dieser Ausflug ist auf alle Fälle weiterzuempfehlen", meinte die Familie.