Über 50 Schremser Kinder durften einen Nachmittag in der Straßenmeisterei verbringen. Der Straßenmeister Martin Pichler und sein Team erklärten alles über den Fuhrpark und die Straßenpflege.

Interessant ist, dass 265 km Straße durch die Schremser Straßenmeisterei erhalten werden. Das Gebiet geht von Kirchberg bis Haugschlag und von Groß Ruprechts bis Gmünd.

Beim Fuhrpark gibt es auch Elektroautos und das soll auch die Zukunft sein. Der Mähunimog, der Grabenbagger ICB, die Kehrmaschine, der Schneepflug und die orangenen LKW durften erkundet werden. Die Kinder waren sehr wissbegierig und hatten sehr viele Fragen. Große weiße Berge in der Halle entpuppten sich als das Streu-Salz für den Winter. Es werden 1200t Salz und 8000t Split in einem Jahr gebraucht.

Alles rund um die Salzautomaten wurde vorgetragen, aber der riesige Streusplit-Berg wurde dann von den Jugendlichen erobert. Es gab eine Riesengaude beim Aufstieg, noch mehr beim Runterrutschen.

In der Bastelhalle wurden wunderschöne gelbe Windräder gebastelt.

Viel zu schnell verging die Zeit, das Kindersommer-Team ladet für den nächsten Termin ein, am Dienstag, dem 10.8.21 - Kino im Kulturhaus.