An guadn Rutsch sogt ma vor Süvesta und daun Prosit Neijohr -

vü wern sicha a schau froh sei, das vabei is - s'oidi Johr,

des Virus nervt hoid schau gewoitig und des wiad a nu a Randl so bleim -

maunchmoi is weiniga schlimm, owa maunchmoi is a zan speim,

vielleicht warads guad mitanaund des Besti draus zan mocha -

bled is hoid, wau ma ois nua schworz sicht und vagisst zan locha,

guadi Vorsätz fias neichi Johr gibts jo öwei wieda a -

nua de Umsetzung is oft a Probleim und oft gaunz schei schwa,

s'rauka aufhern, oneima, san a poar Sochan wos ma si vorneima duad -

de guadn Vorsätz, san owa meistns a gaunz schnö wieda fuad,

af da Bettbaunk sitzn vorm Fernseher, i glaub das des a Jeda keinnt -

do foits oft gaunz schei schwa zan aufsteih, das ma a Runde reinnt,

do güts in Schweinehund übawindn, in d'Heh in Oasch und a Runde gei -

hod ma des daun gschofft, kimmt ma drauf, des is eh gaunz schei,

in diesem Sinn - nu amoi Prosit Neijohr und bleibts gsund -

deinkts positiv, daun gibts zan Triabsoi blosn, iwahaupt koan Grund!