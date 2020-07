UNTERLEMBACH (pp). Der neue Selbstbedienungs-Bauernladen in Unterlembach hat die erste Woche erfolgreich abgeschlossen. Seit der Eröffnung am 27. Juli können die insgesamt 14 Lieferanten eine erste gute Bilanz ziehen. Einer dieser Versorger ist Roman Schmid, Bauer aus Reinpolz. Er bietet Eier, Wachteleier und saisonales Obst und Gemüse an . "Ich bin sehr zufrieden mit dem Start. Überrascht war ich, dass etwa die Fisolen so reißenden Absatz gefunden haben. Aber auch Eier und Wachteleier mussten wir täglich nachschlichten", meint der Landwirt. Besonders am Herzen liegt ihm der Verkauf in der Region, da auf diese Weise ganz einfach Transportwege eingespart werden können. Auch für Laden-Chefin Stephanie Schölm ist dieser Aspekt ganz wichtig: "Besonders stolz bin ich auf die Tatsache, dass die hier angebotenen Bioprodukte eine Anreise zwischen 15 Metern und höchstens 15 Kilometern haben."

Nun liegt es an den Konsumenten, ob das Angebot aus der Region für die Region angenommen wird und somit der Bedien-dich-selbst-Bauernladen eine Erfolgsgeschichte schreiben kann.