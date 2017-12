Kinder-Keramikkurs "Elefanten"

AT

, Mühlgasse 7 , 3943 Schrems AT

Das Kunstmuseum Waldviertel , Mühlgasse 7 , 3943 Schrems AT

Die großen, grauen Dickhäuter sind besonders beeindruckende Tiere, die man einfach mögen muss. In diesem Kurs kannst du einen Elefanten aus Ton gestalten - dank des rundlichen Körpers ist das gar nicht so schwer!

Danach kannst du ihn naturgetreu bemalen oder deine Fantasie spielen lassen!



€ 16,- pro Kind, inkl. Materialien und Brennen (Geschwister erhalten einen Euro Ermäßigung).



Dieser Kurs eignet sich für Kinder ab 5 Jahren.



Bitte melde dich an unter 02853 / 72 888.