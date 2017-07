Harbach testet E-Fahrzeuge

26.07.2017, 12:07 Uhr

Am 23. Juli 2017 konnten zahlreiche Interessierte beim 1. E-Mobilitätstag viele Elektro-Fahrzeuge testen.

MOORBAD HARBACH. Beim bestens von der Gemeinde Moorbad Harbach und dem Jugendclub Moorbad Harbach organisierten E-Mobilitätstag nutzen viele Besucher die Möglichkeit E-Autos, E-Mopeds und E-Fahrräder zu testen. Das Angebot an Testfahrzeugen war beeindruckend: So standen nicht nur fünf verschiedene E-Autos (vom Renault Zoe, über den neuen Hyundai Ioniq bis hin zum Tesla) zum Testen zur Verfügung, sondern auch eine E-Vespa und zahlreiche E-Fahrräder.Bgm. und LAbg. Margit Göll war von der Veranstaltung begeistert: „Es ist toll, dass so viele Besucher das Angebot nutzen, um diese innovative Technologie auszuprobieren.“. Auch der Energiebeauftragte der Gemeinde, Roman Prager, fand nur positive Worte: „Das Fahrgefühl in den Elektroautos begeisterte Jung und Alt!“Auch die firmenneutrale Beratung durch die Energie- und Umweltagentur NÖ fand großen Anklang. In Kooperation mit Klima- und Energiemodellregion Lainsitztal wurde umfassend zu aktuellen Förderungen beraten und über Neuigkeiten im Energiebereich informiert. Das Highlight des Tages war die Verlosung eines Elektro-Autos zum Testen für sechs Tage. Als glücklicher Gewinner wurde Martina Langgutt gezogen.