Gedenkfeier für Kriegs- und Unfallopfer

AT

, 3970 Weitra AT

Rathausplatz , 3970 Weitra AT

Weitra: Rathausplatz |

8 Uhr hl. Messe in der Stadtpfarrkirche, anschl. Aufstellung am Kirchenplatz und Zug zum Kriegerdenkmal am Rathausplatz, Feier mit Ehrenwache der Garnison Weitra