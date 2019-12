Nach einem Jahr umtriebiger Aktivitäten für den Tiroler Jugend- und Breitensport war es am vergangenen Mittwoch wieder soweit und die ASVÖ-Tirol Familie beging zusammen mit einigen geladenen Gästen seine traditionelle Weihnachtsfeier. Mit dabei waren auch wieder Günther Andergassen vom VSS Südtirol und Reinhard Eberl vom Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Sport. Die kühle Aufwärmrunde auf dem Vorplatz wurde mit heißen Maroni und Glühwein überbrückt, danach gings hinein in den festlich dekorierten Speisesaal des 1809. In einer kurzen Ansprache blickte Präsident Hubert Piegger aus Sistrans zurück auf das Jahr 2019 und ließ noch einmal die größeren und kleineren Erfolge des ASVÖ Tirol Revue passieren. Zur Musik des Duos Herzklang gabs u.a. für Gattin Babsi eine kleine Aufmerksamkeit und beim anschließenden Abendessen kamen auch die leiblichen Genüsse nicht zu kurz. Besinnliches kam einmal mehr von Dir. Herbert Fiechtl, der aus seiner ganz persönlichen Sicht auf die stillen Seiten der Weihnacht hinwies und mit einem Weihnachtsgedicht zum gemütlichen Teil des Abends überleitete. Am Ende gabs für die Gäste noch ein kleines Präsent und natürlich ein Sackerl Keksln und herzliche Glückwünsche zu Weihnachten und fürs Neue Jahr.