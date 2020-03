Im Zuge ihres Monatstreffens besuchten Mitglieder der Tiroler Wehrmediziner das Pesthaus in Hall i.T. wo sie von Obmann DDr. Lechner herzlich empfangen wurden.

In einem zweistündigen Vortrag mit Führung durch „Depots“ veranschaulichte DDr. Lechner den interessierten Veteranen den Zweck und Ziel des Vereins „ … die Geschichte von Gesundheit und Krankheit der Menschen zu erforschen und die medikale Kultur vergangener Tage und aller damit zusammenhängenden Lebensbereiche wissenschaftlich zu erarbeiten...“ Wie auch gut erhaltenes medizinisches Gerät und Information aus früherer Zeit in einem kleinen feinen Museum Besuchern zugänglich zu machen. Zu bestaunen gab es Mikroskope aus vergangen Tagen,

Apothekerkästen liebevoll restauriert, Röntgenapparate, ganze Einrichtungen von Ordinationen, ein Anästesieapparat und Hochfrequenzgerät, die Feldkiste eines Frontarztes mit fast komplettem Inhalt an Tinkturen, Medikamenten und chirurgischem Besteck. Vieles mehr an Requisiten noch in Regalen verstaut zur Aufbereitung. Weitere Ziele und Aktivitäten der Vereins Pesthaus s. www.pesthaus.at

Die Tiroler Wehrmediziner der ÖGWMP sind ein Zusammenschluss von ehemals gedienten aber auch aktiven Sanitätssoldaten des Bundesheeres aller Dienstgrade. Gepflegt wird dabei die Kameradschaft aber auch die Fort- und Weiterbildung zu medizinisch relevanten Themen kommt nicht zu kurz. www.wehrmedpharm.at