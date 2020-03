Zur Vorbereitung auf den in Bälde startenden Frühjahrsdurchgang war der SV Thaur am vergangenen Wochenende bei der Reichenau SVG 1B zu Gast. Die Thaurer waren schon im Herbst mit einer Reihe von Neuzugängen angetreten, in der Winterübertrittszeit wurde daher kein neuer Spieler verpflichtet. Das gut eingespielte Team rund um Kapitän Roland Micheler überzeugte mit einem schnellen Flügelspiel aus einer gesicherten Verteidigung heraus, einzig der große Kunstrasenplatz in der Reichenau war für den ein oder anderen etwas ungewohnt. Beim Match gegen den Tabellenletzten der Gebietsliga Ost konnte auch die ein oder andere taktische Variante gefahrlos versucht werden, positionell ist beim Landesligisten Thaur allerdings alles beim Alten geblieben. So richtig ernst wird es für den Zehnten der Landesliga West am 27. März, wo Thaur zuhause gegen Landeck antreten wird. Bis dahin wird sich wohl auch das neu/alte Trainerduo Obradovic/Gostner wieder eingelebt haben. Der Klassenerhalt ist nämlich für den Wiederaufsteiger noch lange nicht durch - zwischen einem Abstiegsplatz und dem Zehntplatzierten der Landesliga West liegen nur fünf Punkte.