DB Schenker Jubiläums Konzerte im Schloss Ambras Innsbruck

19.09.2018, 14:24 Uhr

JUBILÄUMSKONZERT – 20 Jahre DB Schenker Konzerte im Schloss Ambras InnsbruckKulturförderung und soziales Engagement nehmen seit jeher bei DB Schenker eine besondere Stellung ein. Am Mittwoch, den 12. Sept. 2018, findet das 20. DB Schenker Jubiläumskonzert im Schloss Ambras Innsbruck statt. Lysianne Tremblay, Susanne Langbein, Andreas Mattersberger und Martin Mitterrutzner werden den Gästen einen unvergesslichen Konzertabend bereiten. Am Flügel begleitet werden die Künstler wieder vom ausgezeichneten Pianisten John Groos. Die Konzerte von DB Schenker dienen immer einem wohltätigen Zweck. Der Reinerlös kommt dieses Jahr zwei Tiroler Familien zugute, die einen tragischen Schicksalsschlag erleiden mussten.

Lysianne TremblayDie kanadische Mezzosopranistin verzauberte 2012 das Publikum mit ihrem umwerfenden Charme, ihrer Natürlichkeit, ihrem Witz und ihrer sensationellen Stimme beim DB Schenker Herbstkonzert. Wir freuen uns, dass sie den weiten Weg aus Kanada auf sich nimmt, um heuer wieder für uns zu singen.Andreas MattersbergerDer aus Matrei in Osttirol stammende Bassbariton begeisterte 2014 mit seiner wundervollen Stimme und seiner energievollen atemberaubenden Bühnenpräsenz das Publikum beim DB Schenker Herbstkonzert.Susanne LangbeinDie in Coburg geborene Sopranistin begeisterte 2015 nicht nur mir ihrer wundervollen Stimme sondern vor allem auch mit ihrem Liebreiz und ihrer Herzlichkeit beim DB Schenker Herbstkonzert.Martin MitterrutznerDer aus Hall in Tirol stammende Tenor begeisterte 2016 mit seinem enormen musikalischen Gespür und seiner ausdruckvollen und facettenreichen Stimme das Publikum beim DB Schenker Herbstkonzert.GewinnspielDB Schenker verlost 5 x 2 Karten für das Herbstkonzert am 12.09.2018.Teilnehmen können Sie ganz einfach mit einer Mail anevent.inn@schenker.at mit dem Kennwort „Bezirksblätter".Teilnahmeschluss ist der 07.09.2018.Weitere Eintrittskarten können über die Tickethotline 057686-251102 oder per Email unter event.inn@schenker.at bestellt werden.Kategorie 1 EUR 40,--; Kategorie 2 EUR 32,--. Restkarten an der Abendkassa erhältlich.