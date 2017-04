Zwei Exwackerianer rocken Rinn/Tulfes

22.04.2017, 21:49 Uhr

Vor zwei Jahren haben Jakob Triendl und Max Unterlechner zur SPG Rinn/Tulfes zurückgewechselt. In der heurigen Saison blühen sie so richtig auf.

Nachwuchstalente zeigen auf

Nach einem frühen Tor für die SPG durch Jakob Triendl - der Exwackerianer verwandelte bereits in Minute Fünf einen Foulelfmeter zur 1:0 Führung - konnten die Gäste aus Westendorf eine halbe Stunde später ausgleichen. Mit viel Glück und tatkräftiger Unterstützung der SPG-Defensive gelang dem Topscorer aus dem Unterland, Markus Spanring der Ausgleich, und mit diesem 1:1 ging es dann auch in die Pause. Die ruppige Partie wurde auch nach dem Seitenwechsel um nichts sanfter, trotz Gelb-Rot für Markus Weger neigte sich das Spielglück immer mehr zugunsten der Hausherren.Selbige konnten in Minute 69 neuerlich in Führung gehen und wieder war es Jakob Triendl, der seine Mannschaft nach einem schnellen Konter mit 2:1 in Front brachte. Ihm gleich tat es in Minute 85 sein langjähriger Mannschaftskollege Max Unterlechner, der nach einem schönen Angriff über links seine Schnelligkeit ausnutzte und den Ball sicher im Gehäuse von Westendorfkeeper Lukas Erharter versenkte. Den Gästen gelang zwar in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer, die Partie war jedoch bereits entschieden. Mit diesem Sieg konnte sich die Mittelgebirgler ein wenig aus dem Abstiegstrudel befreien und rangieren nun nach drei Siegen in Folge auf Platz Elf der Gebietsliga Ost. Das Konzept von Trainer Flo Riedmann scheint aufzugehen, speziell die jungen Spieler setzen ein deutliches Lebenszeichen.