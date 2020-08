Im Überblick: Diese Unternehmen siedeln sich nun in der neugeschaffenen Gewerbezone in Tröpolach in der Stadtgemeinde Hermagor an.



HERMAGOR. Seit Jahren bemühten sich Unternehmer um einen geeigneten Standort für ihren Betrieb westlich in der Stadtgemeinde Hermagor. „Dieser wurde nun im Bereich der bestehenden Nahwärme-Versorgung gefunden“, freut sich Vizebürgermeister und Planungsreferent Leopold Astner (ÖVP) über die neue Gewerbezone Tröpolach.

Heimische Unternehmer



Roman Moser (Dachdeckerei und Spenglerei) aus Tröpolach siedelt hier sein Unternehmen ebenso an wie Christian Hochenwarter (Zimmerei) aus Rattendorf. Auch Walter Naschenweng (Erdbau und Transport) legt in der Gewerbezone Tröpolach seine bisherigen Betriebsstätten in Watschig und Jenig zusammen. In der Gewerbezone befindet sich künftig außerdem das Betriebsgelände für Unterkunft und Wartung der Busse der Obergailtaler Verkehrsbetriebe. Zudem besteht für das bestehende Fernheizwerk die Möglichkeit zur Erweiterung.

Zwei Hektar Fläche



„Zusammen mit der Nahwärme-Versorgung ist somit ein Gewerbegebiet mit einer Fläche von rund zwei Hektar vorhanden“, erklärt Vizebürgermeister Astner. Es sei nicht leicht gewesen, alle Auflagen der verschiedenen Behörden mit den Vorstellungen der Unternehmer und der Grundeigentümer unter einen Hut zu bringen. „Ich freue mich aber, dass es nun trotz mancher Widerstände gelungen ist, für heimische Betriebe einen geeigneten Standort zu finden und somit auch Arbeitsplätze zu sichern“, betont Astner.