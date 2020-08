Ab 11. August 2020 werden in der Schrutkagasse, Spohrstraße, Veitingergasse und Wambachergasse 1.450 Meter Wasserleitungsrohre erneuert. Die Rohrlegung wird von den Wiener Netzen in vier Bauabschnitten durchgeführt.

HIETZING. „Wir nehmen die Versorgung mit Trinkwasser oft als Selbstverständlichkeit wahr, dabei gibt es eigentlich keinen größeren Luxus als frisches Quellwasser mitten in der Großstadt! Leider müssen die ca. 100 Jahre alten Rohre der Wiener Hauptwasserleitung jetzt erneuert werden, damit die Versorgung auch in Zukunft gesichert bleibt und der Verlust von Trinkwasser in den Leitungen minimiert wird." erläutert Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) die Notwendigkeit der Leitungserneuerung.

Über die Hauptwasserrohre, die im Hietzinger Untergrund verlaufen, wird die Trinkwasserversorgung von bis zu 25 Prozent der Wiener Bevölkerung gewährleistet. Die Sanierung dieser wichtigen Leitungen bedingt leider auch eine umfangreiche Bautätigkeit im 13. Bezirk, die auch für Verkehrsprobleme sorgen wird.

Verkehrsmaßnahmen im Detail:



Bauabschnitt 1:

Die Schrutkagasse 1–31 wird von August 2020 bis März 2021 gesperrt. Umleitungen: von Süden kommend über Meytensgasse und Bossigasse zur Schrutkagasse beziehungsweise Hietzinger Hauptstraße; von Norden kommend über Bossigasse, Gogolgasse und Tolstojgasse zur Spohrstraße beziehungsweise Ratmannsdorfgasse. Die Zufahrt zu den Liegenschaften bleibt möglich.

Bauabschnitt 2:

Die Spohrstraße 1–17 wird von März 2021 bis September 2021 als Einbahn in Richtung Schrutkagasse geführt. Die Umleitung in südlicher Richtung über die Tolstojgasse, Ratmannsdorfgasse und Jagdschlossgasse.

Bauabschnitt 3:

Die Veitingergasse 18–20 wird von September 2021 bis Dezember 2021 gesperrt. Der Bereich Sauraugasse wird in Richtung Jadgschlossgasse als Einbahn geführt, der Bahnübergang Jagdschlossgasse kann alternativ genützt werden. Die Zufahrt zu den Liegenschaften bleibt möglich.

Bauabschnitt 4: Die Wambachergasse 1–15 wird von September 2021 bis März 2022 gesperrt. Die Zufahrt zu den Liegenschaften bleibt möglich.

Bitte beachten:

Während der Straßensperren sind die Parkplätze in den jeweiligen Bauabschnitten nicht verfügbar.

Keine Behinderungen für Fuß- und Radverkehr sowie die Buslinie 54A.

Um die Bauzeit kurz zu halten, werden im Bereich Spohrstraße von Tolstojgasse bis Schrutkagasse Nacht- und Wochenendarbeiten durchgeführt.

„Für die Unannehmlichkeiten durch die Baustelleneinrichtung ersuche ich um Verständnis. Die Arbeiten sind wichtig, um die Versorgung mit Trinkwasser für große Teile der Wiener Bevölkerung auch für die kommenden Jahrzehnte sicherzustellen!“, so Bezirksvorsteherin Silke Kobald abschließend.