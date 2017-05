Lightrun 2017 Donaupark - ein Farbspektakel der Sonderklasse

14.05.2017, 13:09 Uhr

Alle StarterInnen waren eingeladen, ein Teil dieses faszinierenden Spektakels zu werden und sich in im Festzelt mit Leuchtfarben zu schminken. Der Lightrun 2017 wurde zugunsten der "Dancer against Cancer" Charity organisiert und von Schirmherrin Yvonne Rueff begleitet. Als Dank wurde von einer speziell organisierten Promijury die besten Schminkkünste der Teilnehmer mit Preisen belohnt. In der Jury waren Austro Control Sprecher, Modeexpertin, Musikerin, Cafè Puls Personal-Trainer, Zauberer, Miss Austria, Langstreckenläuferinund Society LadyIm Vordergrund stand nicht der Kampf um Minuten, sondern gemeinsam dieses Farbfest mitzugestalten und zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.