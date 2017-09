Marionettentheater präsentiert neue Mozartoper für Kinder

Am 26. Oktober 2017 feiert das Marionettentheater Schloss Schönbrunn auf kleiner Bühne große Premiere. Noch herrscht emsiges Treiben bei den Proben und in den hauseigenen Werkstätten. Dort tüfteln Theaterleiterin Christine Hierzer-Riedler und Kostümbildnerin Marie Luise Walek noch an den Figuren zur kinderfreundlichen Marionettenfassung von Mozarts Singspiel. Die Erstaufführung findet am Nationalfeiertag um 16 Uhr statt.Info:Tel.: 01 817 32 47