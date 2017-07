Orthopädisches Spital Speising feierte Familientag: Teddybären-OP als Höhepunkt

18.07.2017, 09:09 Uhr

Normalerweise hört sich ein Besuch im Krankenhaus nicht sehr attraktiv für Kinder und Erwachsene an. Doch beim Familientag im Orthopädischen Spital Speising ging es rund. Als Höhepunkt wurde eine Teddybär operiert.

HIETZING. Jede Menge Spiel und Spaß gab es beim Familientag im Orthopädischen Spital Speising . Während mitgebrachte Kuscheltiere in der Ambulanz versorgt wurden, konnten Kinder und Eltern an verschiedenen Stationen die Geschicklichkeit unter Beweis gestellt. Außerdem durften Kinder aus Kunststoff statt orthopädischer Schienen Schmuckstücke basteln. Die eine oder andere Hand wurde auch – Gott sei Dank – unnötig eingegipst.Der Höhepunkt des Tages war aber die Teddybären-Operation. Ausgestattet mit OP-Maske und Haube durften die Kinder dem OP-Team bei der Arbeit zusehen – und den bärigen Patienten gleich danach in ihre Arme schließen. Die Ärzte des Spitals haben gute Arbeit geleistet für ihren außergewöhnlichen Patienten.