Ab sofort gibt es für alle die Möglichkeit, im Rahmen von „Hollabrunn blüht auf“ eine Baumpatenschaft in der Gemeinde Hollabrunn zu übernehmen.

HOLLABRUNN. „Jede Unterstützung zählt“, so die für Grünanlagen zuständige Stadträtin Sabine Fasching: „Egal ob Privatpersonen, Firmen, Vereine oder öffentliche Institutionen – alle können von nun an aktiv mitwirken, den Baumbestand in unserer Gemeinde zu erhöhen und langfristig zu sichern.“

Gemeinsam mit Bürgermeister Alfred Babinsky dankt sie den Klubobleuten von ÖVP, Grüne, Liste Scharinger und FPÖ, die zum offiziellen Auftakt der Aktion als erste Baumpaten zugesagt haben und je einen Baum spenden. „Miteinander können wir so ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz und die Lebensqualität in unserer Gemeinde setzen, denn dafür sind Bäume unersetzlich“, sagt Fasching: „Wir freuen uns schon jetzt auf viele weitere Baumpatinnen und Baumpaten!“

Neue Bäume pflanzen

Bei einer „Baumpatenschaft“ im öffentlichen Raum wird ein finanzieller Beitrag von 350 Euro für die Neupflanzung eines Jungbaumes und die darauffolgende Pflege für einen Zeitraum von drei Jahren geleistet – diese Arbeiten erfolgen durch die Stadtwerke Hollabrunn. Auf Wunsch kann der persönliche Baum mit einem Schild gekennzeichnet werden, darauf ist auch ein Logo oder eine Widmung möglich.

Die Pflanzung der Bäume erfolgt jeweils im Frühjahr und Herbst, die Stadtwerke Hollabrunn informieren vorab über die geeigneten Baumarten und die verfügbaren Standorte.

Mehr Infos dazu auf der Gemeinde-Website unter der Rubrik „Hollabrunn blüht auf“.