U-Bahn-Bau, Baumpflanzungen, Klima und Verkehr: Diese Themen haben 2021 die Josefstadt bewegt.

WIEN/JOSEFSTADT. Begonnen hat das Jahr und auch die Amtszeit von Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne) mit einer Last-Minute-Rettungsaktion: Eine 80 Jahre alte Platane, die auf der Josefstädter Straße stand, sollte dem U-Bahn-Bau weichen. Letztlich konnte diese aber mit der Hilfe des Bezirks, der Stadt Wien, einiger Initiativen zur Baumrettung und der Wiener Linien auf den Schmerlingplatz hinter dem Parlament versetzt werden. Übrigens hat die Plantane die aufregende Rettungsaktion überlebt und verwurzelt sich nun seit gut einem Jahr hinter dem Parlament.

Raafat El Sayed führt das Café Auersperg seit 15 Jahren. Nun steht es durch den U-Bahn-Bau kurz vor dem Aus.

Der U-Bahn-Bau der Linie U2 auf der Josefstädter Straße hat viele Bewohner das ganze Jahr über beschäftigt. Die Gründe dafür: Schmutz, verengte Gehsteige und Lärm. Auch für Geschäfte und Lokale war es durch den U-Bahn-Bau ein sehr erschwerliches Jahr.

Mehr Parkplätze, Straßenfest und U-Bahn

Andererseits konnte die Verkehrssituation im Bezirk beruhigt werden: 700 Anrainerparkplätze sind im Februar entstanden. "Mit diesen rund 700 neu beschilderten Stellplätzen sorgen wir beim Parken endlich für Rechtssicherheit und Klarheit für die Bezirksbewohner."

Das Josefstädter Straßenfest war ein Spaß für Groß und Klein.

Selbstverständlich waren auch die Pandemie und die Lockdowns Themen, welche die Josefstadt beschäftigt haben. Viele Unternehmen, aber auch Privatleute hat die Krise hart getroffen. Im Bezirk hält man jedoch zusammen: Das hat auch das Josefstädter Straßenfest deutlich gemacht, das heuer in gegenderter Form als "Josef:ine" auftrat.

Kurzer Moment des Aufatmens

Im Schatten der Pandemie konnte es gerade so noch stattfinden und war für Fabisch "ein kurzer Moment des Aufatmens". Ein weiteres Highlight war mit Sicherheit die Umgestaltung des Trude-Waehner-Platzes, besser bekannt als Alser Spitz, die im August startete und im November abgeschlossen wurde. "Dort konnten wir nicht nur neue Bäume pflanzen und Sitzmöglichkeiten schaffen, es ist auch ein wunderschönes Eingangstor zur Josefstadt geworden."

Nach drei Monaten Umbau erstrahlte der Platz in neuem Glanz.

Leider hat die Josefstadt 2021 einen besonderen Menschen verloren. Der langjährige Bezirksrat und Klubvorsitzende der SPÖ Josefstadt, Heinz Vettermann, verstarb im Alter von 64 Jahren und hinterließ tiefe Spuren im Bezirk.

Anfang Oktober erfolgte der Baubeginn beziehungsweise der Abriss der Kegelbahn in der Buchfeldgasse. "An deren Stelle entsteht eine Grünfläche und wir werden einen Baum pflanzen, der an heißen Tagen für Schatten sorgen wird", so der Bezirkschef.

Der Abriss der desolate Kegelbahn hat im Oktober begonnen.

Die beunruhigenden Berichte über Femizide haben auch die Josefstadt dazu veranlasst, etwas dagegen zu unternehmen. Bezirksvizin Lena Köhler und Anita Habershuber (beide Grüne), Vorsitzende der Sozialkommission, organisierten etwa eine Veranstaltung zur Gewaltprävention.

Die Podiumsdiskussion zu Gewaltschutz fand im Amtshaus am Schlesingerplatz statt.

Fabisch freut sich auf kommende Projekte: „Bleiben Sie gesund, lassen Sie sich bitte impfen, genießen Sie die wunderschöne Josefstadt und bleiben Sie zuversichtlich und positiv gestimmt für die Zukunft!"