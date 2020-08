Mit dem vielfältigen Programm an Spiel und Spaß, das Kindern in der Josefstadt geboten wird, kommt bestimmt keine Langeweile auf.

JOSEFSTADT. Von 26. August bis 3. September gibt es einiges im 8. Bezirk zu entdecken:

Schnitzeljagd

Am Montag, den 24. August von 16 bis 19 Uhr findet im Schönbornpark eine Schnitzeljagd statt.

Eis selber machen

Am Mittwoch, 26. August von 14:30 bis 16:00 Uhr können Kinder im Nachbarschaftszentrum 8 Josefstadt (Florianigasse 24) selbst Eis machen. Um Anmeldung bis 24. August wird gebeten: nz8@wiener.hilfswerk.at oder 01-4026875

Kinderuni on Tour

Die "Kinderuni on Tour" macht im Hamerlingpark Station. Gemeinsam mit der Parkbetreuung des Wiener Familienbunds können Kinder von Montag, 31. August, bis Donnerstag, 3. September, jeweils von 16 bis 19 Uhr an dem Programm teilnehmen. Jeden Tag wird ein neues Thema erarbeitet: ob Umweltschutz, Kräfte, Körper oder Wasser. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung nicht statt. Alle Infos: www.kinderuni.at

Der Kasperl kommt

Am Dienstag, 1., und Donnerstag, 3. September, erleben Kinder mit dem Kasperl um 10.30 Uhr tolle Abenteuer im Hamerlingpark. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos: wien.kinderfreunde.at

Die wienXtra-spielebox

Montags, mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr kann man in der Albertgasse 37 rund 7.000 Brettspiele ausprobieren. Infos: www.spielebox.at