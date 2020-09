"Wien in Zahlen" bekommt ein Upgrade: Ab sofort gibt's für jeden Bezirk einen eigenen Folder mit wissenswerten Fakten – auch für die Josefstadt.

JOSEFSTADT. Von „Gurkenhauptstadt“ bis „Paradeiserkaiser“: Seit mehr als 25 Jahren gibt die Landesstatistik „Wien in Zahlen“ heraus. Das Besondere heuer: Zusätzlich zur Hauptbroschüre gibt's für jeden Bezirk einen eigenen Folder.

Wussten Sie etwa, dass …

… 25.021 Menschen in der Josefstadt leben, was einem Anteil von 1,3 Prozent der Wiener Gesamtbevölkerung ausmacht?

... 50,1 Prozent Frauen und 49,9 Prozent Männer im 8. Bezirk leben?

... die Josefstadt seit 2010 um 1.586 Personen (entspricht +6,8 Prozent) gewachsen ist?

... das Durchschnittsalter im Bezirk 41 Jahre ist?

... es 484 Hunde in der Josefstadt gibt?

... es hier 12 Park- und Grünanlagen gibt?

... jeder Josefstädter rund 42m2 Wohnfläche zur Verfügung hat?

... 3.957 Studierende im Achten wohnen? Das sind 3,14 Prozent aller Studis in unserer Stadt.

... 25 Prozent der Josefstädter im Bereich Finanzen und Beratung arbeiten, 19 in der Öffentlichen Verwaltung?

... die kürzeste Straße (Löwenburggasse) nur 0,039 Kilometer, die längste (Lerchenfelder Straße) 1,349 Kilometer lang ist?

Alle digitalen Ausgaben und Bestellmöglichkeiten hier: www.statistik.wien.gv.at