MARIA WÖRTH. Heute in der früh starb ein 15-jähriger Slowene in einem Heim in Maria Wörth, sofortige Reanimations-Maßnahmen blieben erfolglos. Man fand bei ihm illegale Suchtmittel (Ecstasy, Cannabis). Zeugen berichteten, dass der Jugendliche an Suchtmittel-Vergiftung verstarb. Eine gerichtsmedizinische Obduktion folgte: Vorläufige Todesursache ist ein massives Lungenödem nach Verdacht auf Drogenmissbrauch. Das Landeskriminalamt führt weitere Erhebungen durch.