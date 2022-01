Die Gemeinde Köttmannsdorf im Rosental steht vor großen Veränderungen für das Jahr 2022. Ein neues Gemeindezentrum, Wohnraum für jung und alt sowie eine allgemeine Belebung des Dorfzentrums werden angestrebt.

KÖTTMANNSDORF. Die angehende Marktgemeinde zählt seit Jahren zu einer der beliebtesten Ansiedlungsgemeinden Kärntens. Um den rasant ansteigenden Bedürfnisse der Bürger zu erfüllen, arbeitet die Gemeinde akribisch daran, die notwendigen Investitionen sinnvoll umzusetzen.

Gemeindezentrum

Der Höhepunkt der Investitionswelle in Köttmannsdorf ist sicherlich das neue Gemeindezentrum. Die Finanzierung ist bereits in trockenen Tüchern, im Frühjahr erfolgt die offizielle Ausschreibung und im Frühsommer soll der Bau starten. Ganz im Sinne der Intentionen des Landes-Kärnten wird eine Zentrumsbelebung angestrebt. Im Zuge dieser Zentrumsbelebung soll ein neues Gasthaus errichtet werden. Das besondere daran ist, da die aktuelle Entwicklung eher auf ein Gasthaus-Sterben in ländlichen Regionen hinweist, dass es Köttmannsdorf schafft, dieser Entwicklung gegenzusteuern. "Uns ist es gelungen, wieder ein Gasthaus im Zentrum zu errichten. Das soll ein wichtiger Schritt zur Belebung des Zentrums werden und daraus soll sich etwas positives entwickeln. Ich bin zuversichtlich, dass sich andere Dienstleister oder Ärzte noch ansiedeln werden", sagt Bürgermeister Liendl gegenüber der WOCHE.

Wohungen

Die Gemeinde plant, Genossenschaftswohnungen, sowie betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen, sowie Wohnungen für die betagte Generation, genauso wie erschwingliche Wohnungen für die Jugend zu erreichten. "Für die Wohnbaugenossenschaft gibt es bereits Zusicherungen für das Jahr 2023, und so geht es kontinuierlich weiter", sagt Liendl.

Mehr Informationen zum Wohnbauprojekt finden Sie Hier! <-- einfach anklicken!

Herausforderungen:

Bürgermeister Liendl konstatiert über die größten Herausforderungen: "Die größte Herausforderungen der Gemeinde ist es, aktuell aufgrund der Corona-Maßnahmen ein normaler Amtsbetrieb zu gewährleisten, damit die Bevölkerung ihre Bedürfnisse abgedeckt bekommt. Es ist uns wieder gelungen, einen Budgetvoranschlag zu erstellen, der positiv ist, sodass die Gemeinde mit all ihren Leistungen die Gemeindebürger bedienen kann und wir keine Einschränkungen und keine Erhöhungen haben. Außerdem können wir die freiwilligen Leistungen aufrecht erhalten und wir sind sehr stolz darauf, dass wir so einen positiven Voranschlag, sprich Budget für das Jahr 2022 erstellen konnten", sagt Liendl abschließend.