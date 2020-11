Unterstützung für Krumpendorfer Betriebe und eine Servicestelle für die Bürger: Die neue Website krumpendorf.net ist online.

KRUMPENDORF. Gerade in Zeiten des zweiten Lockdowns herrscht erneut Verwirrung: Welcher Betrieb hat offen? Wer bietet ein Zustellservice an? Eine klare Übersicht und noch viel mehr – dieses Ziel haben sich Markus Steindl und Roman Pohovnikar gesetzt. Gemeinsam haben sie eine Homepage erstellt, die Durchblick verschaffen soll und auch die Wirtschaft in der Gemeinde stärken.

Ziele der Aktion

"Der Wohlfühlort Krumpendorf steht als Lebensmittelpunkt bei allem Wirken im Fokus", so die Initiatoren. Sie möchten mit der Homepage etwas für den Ort tun und laden jeden ein, sich aktiv einzubringen. Ziel ist es, Krumpendorf noch lebenswerter zu gestalten.

Stärkung und Service

Die neue Homepage ist eine Plattform zur Stärkung der Krumpendorfer Wirtschaft und auch Hilfe- und Serviceleistung für die Bevölkerung. "Die Homepage soll einen schnellen Überblick über die zahlreichen Dienstleistungs-, Gastronomie- und Hotelbetriebe in Krumpendorf geben", informieren die Initiatoren. Sie haben sämtliche Betriebe kontaktiert, die Homepage selbst programmiert – alles ehrenamtlich und ohne politischen Hintergedanken. "Wir möchten die Menschen dazu bewegen, dass man verstärkt in der Region und im Ort einkauft, Dienstleistungen bei den Betrieben im Ort in Anspruch nimmt und bei den Gastwirten und in den Cafés im Ort konsumiert", sagen Steindl und Pohovnikar.

Kostenlose Plattform

Auf der Homepage finden Interessierte einen Überblick an Dienstleistungsbetrieben der Gemeinde. "Die Liste wird laufend aktualisiert, Unternehmen können sich auch gerne bei uns melden", so Steindl. Auch Gutscheinaktionen und Co. können über die Homepage kommuniziert werden. Die Initiatoren betonen: "Das soll ein kostenloses, zeitsparendes Service für Bürger sein, auch für Betriebe ist es kostenlos, niemand bezahlt eine Einschaltung auf der Website." In einer weiteren Rubrik folgt eine Auflistung der Gastronomiebetriebe in Krumpendorf. "Gerade jetzt wichtig, eine Übersicht zu haben, wer liefert und wer bietet ein Abhol-Service an", so Pohovnikar.

Die Idee hatten sie schon länger, in den letzten Wochen folgten Taten. Die Homepage soll aber nicht nur in Corona-Zeiten weiterhelfen, sondern langfristig als Wegweiser für die Bürger von Krumpendorf dienen: "Es gibt eine Zeit nach Corona, die Seeinfrastruktur muss erhalten bleiben."

"Ich kauf in Krumpendorf"

Bereits im Jahr 2019 wurde von Steindl mit lokalen Unternehmern die Aktion „Ich kauf im Ort“ zur Wirtschaftsbelebung in Krumpendorf ins Leben gerufen (zum Beitrag).

"Die Aktion war ein voller Erfolg, daran möchten wir anknüpfen", so Steindl.

Ideen entwickeln

In weiterer Folge soll die Plattform auch für Ideen dienen. Bürger können sich mit Wünschen und nachhaltigen Ideen einbringen. "Eine Auflistung an Freizeitangebote, Wohnungs- und Jobbörse sowie Stellenanzeigen schweben uns hier in Zukunft vor", sagt Steindl. Dafür soll die Homegae ständig verbessert, ausgeweitet und aktualisiert werden.

Viel basiert auf Insider-Wissen – wo gibt es gutes Frühstück, wo eine Sauna, wo findet ein Konzert statt. Genau dieses Wissen wollen die Initiatoren nach außen tragen, für Einheimische und auch Touristen. Vor allem für Krumpendorf.

Zur Sache:

www.krumpendorf.net: Plattform zur Stärkung der Wirtschaft und der Ortsentwicklung

Initiatoren: