Koschuta Hiking erstmals mit Strecke für Einsteiger

27.07.2017, 12:30 Uhr

Einsteiger-Variante



Um das Event auch für Einsteiger attraktiv zu gestalten, hat man heuer erstmals eine zweite, verkürzte Strecke mit in das Programm genommen. Gestartet wird dabei in Slowenien am Parkplatz unter der Kofce-Alm. Auf der ca. 20 Kilometer langen Wanderung müssen lediglich 1.500 Höhenmeter, anstatt der 2.500, überwunden werden.

"Länge ist Herausforderung"



Zur Sache

"Einige trauen sich die ganze Runde nicht zu, würden aber trotzdem gerne dabei sein. Mit dieser Variante wollen wir diesen Leuten das Koschuta Hiking näherbringen. Vielleicht gehen sie dann im nächsten Jahr schon die große Runde", so Wassner. Die Einsteiger-Variante soll in einer Zeit von 6-7 Stunden machbar sein. Die Teilnehmer werden bei Bedarf mit einem Shuttle vom regulären Start beim Koschutahaus nach Slowenien gebracht.Für die Sicherheit der Teilnehmer sorgen je eine Ortsgruppe der Bergrettung auf der slowenischen und österreichischen Seite. Die größte Herausforderung beim Koschuta Hiking ist vor allem die Länge der Wanderung, wie Wassner bestätigt: "Wenn man bis zu zwölf Stunden durchwandert, braucht man ordentlich Kondition." Heuer ebenfalls neu: Es gibt drei Startzeiten (5, 7, 9 Uhr), um den besseren Sportlern entgegenzukommen.5. August, 5 Uhr, 7 Uhr, 9 Uhr Gasthaus Karvla, Koren.33 Kilometer, 2.500 Höhenmeter20 Kilometer, 1.500 Höhenmeterentsprechende Kondition. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit.zell@ktn.gde.at. oder 04227/7210. (bis 3. August. Bei Shuttleservie bis 1. August)