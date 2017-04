Keutschach am See

23.06.2017 – 25.06.2017 „Summerwave City“ ist eine Eventstadt, welche es in dieser Form noch nie zuvor in Österreich gegeben hat.Die Summerwave City bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Fun & Action Attraktionen für Jung und Alt! Angefangen mit einem umfangreichen Sortiment zu Lande („Bubble-Soccer“, „Blobbing“ - Kletterturm, „E- Scooter- Verleih“, uvm.), reicht die Palette an Attraktionen bis hin ins Wasser.Der wunderschöne „Rauschelesee“ in der Gemeinde „Keutschach am See“ ist der ideale Ort, um die wahrscheinlich größte Wasser – Erlebniswelt Österreichs zu stellen. Von „Stand up Paddling (SUP)“ & „Bubble Wrestling“ über „SUP Polo“ & „Aqua Skipper“ warten auf dich noch eine Vielzahl weiterer Attraktionen, die dir ein unvergessliches Wochenende bereiten.Email Adresseinfo@summerwave.at23.06.2017 – 25.06.2017

