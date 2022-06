Von Mitte Juli bis Ende August können Mädchen und Burschen im Alter von 5 bis 15 Jahre an den “Klagenfurt Sport Fußballcamps 2022 – by Capelli Sport” teilnehmen. Die Stadt fördert die Teilnahme jedes Kindes mit 54 Euro. Unterstützt werden die Fußballcamps von den Vereinen ASK, ASV, Austria Klagenfurt und SV Donau.



KLAGENFURT. In den Sommermonaten ist es wichtig, die Jugend zu Sport und Bewegung zu bringen. Hier setzt die Landeshauptstadt eine neue Initiative. Von Mitte Juli bis Ende August können Mädchen und Burschen im Alter von 5 bis 15 Jahre an den “Klagenfurt Sport Fußballcamps 2022 – by Capelli Sport” teilnehmen. Egal, ob sie schon bei einem Fußballverein sind oder nicht.

Professionelles Training

Die Stadt unterstützt die Teilnahme jedes Kindes mit 54 Euro. Die Kosten für die jeweils viertägigen Camps belaufen sich daher auf 135 Euro statt 189 Euro. Geboten wird ein attraktives Gesamtpaket mit professionellem Training. Jedes Kind erhält eine vollständige Ausrüstung und Verpflegung. Zudem werden Pokale und Medaillen ausgespielt und Karten für den SK Austria Klagenfurt verlost. Außerdem ist jedes angemeldete Kind zum Spiel der SK Austria Klagenfurt gegen die Kärntner Auswahl am 9. Juli, 19 Uhr, im Wörthersee Stadion eingeladen.

Termine

11.07. bis 14.07.2022 bei SK Austria Klagenfurt

19.07. bis 22.07.2022 beim ASK Klagenfurt

01.08. bis 04.08.2022 bei SK Austria Klagenfurt

22.08. bis 25.08.2022 beim SV Donau Klagenfurt

29.08. bis 01.09.2022 beim Annabichler SV

Weitere Informationen und Anmeldung auf www.fussball-offensive.at