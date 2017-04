Italienischer Markt in Klosterneuburg

20.04.2017, 17:17 Uhr

Auch bei dem derzeit eher winterlichen Wetter ist er interessant, vor Allem für Alle die gerne Mal etwas Neues probieren wollen.Es gibt Stände mit Süßigkeiten und Mehlspeisen genau so wie Wurstwaren undEingelegtes. Natürlich darf auch eine Auswahl an Oliven nicht fehlen, genau so wie Torrone und Cantuccini. Es ist also sowohl für "pikanten" Liebhaber etwas dabei wie für die "Süßen"Die Fotos habe ich 2016 gemacht, da war Wetter zumindest wärmer.Der Markt ist nur dieses Wochenende.