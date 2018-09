Kierling erhält "Geschwister Rothansl Park"

14.09.2018, 14:16 Uhr

Park neben der Kierlinger Feuerwehr wird benannt

KIERLING (pa). Kierling hat im Laufe seiner langen Geschichte – urkundliche Erwähnung 1108 – zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten hervorgebracht. Um sie der Nachwelt in Erinnerung zu behalten, wurden Plätze, Straßen und Gassen nach ihnen benannt.Das 1986 in Kierling gegründete Museum ist besonders prädestiniert, diese Andenkenkultur zu erhalten und zu fördern.Bereits 2013 stellte der Verein Museum Kierling an den Gemeinderat den Antrag, eine Örtlichkeit nach Hauptmann Prof. Rothansl (1876-1937) und in weiterer Folge nach seiner Schwester Prof. Rosalia Rothansl (1878-1945) zu benennen. Die Schwester war von keiner geringeren Bedeutung als ihr Bruder.

Lehrer und Universalkünstler

Erste Professorin

"Gemeinsamer" Park

Prof. Edmund Rothansl war neben seinem Beruf als Kunsterzieher an Gymnasien als Bildhauer, Maler und Graphiker ein Universalgenie. Sichtbare Zeichen in Kierling sind bis heute das Kriegerdenkmal, das Rosalienmarterl, zwei Kupferreliefs für den Autobusunternehmer und Kierlinger Bürgermeister Wladimir Kolda und die „Hl. Florian Statue“ für die FF Kierling. Im Jahr 2008 hat das Museum Kierling ein Buch über das Leben und Werk von Prof. Edmund Rothansl editiert. Einige restliche Bücher können noch erworben werden.Prof. Rosalia Rothansl war als Textilkünstlerin und Malerin die erste ordentliche Professorin an der Wiener Kunstgewerbeschule (Hochschule für angewandte Kunst). Sie hat u. a. um 1911 mit ihren Schülerinnen das berühmte Marienornat für das Stift Klosterneuburg angefertigt. Die prächtige Fahne der 1900 gegründeten Kierlinger Sängerrunde entstand unter ihrer Leitung, wofür sie 1923 die Ehrenmitgliedschaft erhielt. Im, vom Museum 2008 editierten Buch „Kierlinger Geschichte(n) 1“, ist ein ausführlicher Beitrag Prof. Rosalia Rothansl gewidmet.Der Klosterneuburger Gemeinderat hat am 27.4.2018 beschlossen, den Park neben der Kierlinger Feuerwehr in „Geschwister Rothansl Park“ zu benennen. In ihm befindet sich auch das von Prof. Rothansl geschaffene Rosalienmarterl.Die feierliche Enthüllung der Gedenktafel am Feuerwehrhaus findet, nach Einsegnung durch Dechant Benno Anderlitschka und Pastor Julian Sartorius, am Samstag den 15. September 2018 um 16:00 Uhr statt.Am Festgelände zeigt das Universalmuseum eine kleine Ausstellung über die Geschwister Rothansl, wobei Restexemplare des 2008 editierten „Rothansl Buches“ erworben werden können.Bei einem Buffet, gegen Spende, lässt das Universalmuseum Kierling aus Freude über die Benennung und mit Kontakten von Nachkommen der „Rothansls“ die Feierlichkeit ausklingen.