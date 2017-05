Was lange währt: Gut Wehr in Weidling!

10.05.2017, 19:41 Uhr

Zum 140er ein neues Feuerwehrhaus

Grund zu feiern

KLOSTERNEUBURG (bs). Was lange währt, wird endlich gut: Die FF Weidling feierte das 140-jährige Bestehen, das neu errichtete Feuerwehrhaus sowie ein neues Löschfahrzeug wurden dabei gesegnet.Allen Grund zu feiern gab es am Samstag in der Brandmayerstraße 2a: Das neu errichtete Feuerwehrhaus wurde nach fast zwei Jahren Bauzeit offiziell eröffnet. Ein Meilenstein in der 140-jährigen Geschichte der Feuerwehr Weidling, die zu den ältesten Feuerwehren Niederösterreichs gehört. "Investitionen in dieses Haus und in das Löschfahrzeug sind gut, wichtig und richtig“, freute sich Landeshauptfrau Mikl-Leitner über Engagement, Herzblut und Freude bei der Freiwilligen Feuerwehr.Im Zuge der Messe, zelebriert von Generalabt Propst Bernhard Backovsky, wurde Floriani begangen sowie das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug 3 gesegnet.

Hochrangige Gäste konnte Kommandant Oberbrandinspektor Wolfgang Pötsch neben allen Klosterneuburger Feuerwehren begrüßen, u.a Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, NR-Abg. Johannes Schmuckenschlager, LAbg. Christoph Kaufmann, LAbg. a.d. Willibald Eigner, Bezirkshauptmann-Stellvertreter Josef Wanek, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister a.D. Gottfried Schuh sowie ehem. Bezirksfeuerwehrkommandant WU Peter Ohniwas und viele andere mehr.Die Stadtkapelle Klosterneuburg und der Gospel- und Kirchenchor Weidling umrahmten die Feierlichkeiten musikalisch. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.