Ich besuchte an einem schönen Julitag die Burg Kreuzenstein, Nähe Leobendorf. Nach einer kleinen Wanderung in der Nähe der Burg, sah ich mir die Greifvogelschau an. In der einstündigen Show wurde nicht nur ein kurzer Einblick in die Geschichte der Falknerei, sondern hauptsächlich die Flugkünste der Vögel präsentiert. Geier, Falken, Bussarde, Krähen, Eulen und Adler flogen teilweise sehr knapp über unsere Köpfe hinweg. Ein paar Fotos dieser empfehlenswerten und beeindruckender Vorführung könnt ihr hier nun sehen.